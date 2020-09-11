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Espreso.tvОбщество"Подавать как расследование хозяйственной деятельности": адвокат Новиков заявил, что власти готовят обыски на "Прямом"

"Подавать как расследование хозяйственной деятельности": адвокат Новиков заявил, что власти готовят обыски на "Прямом"

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что власти готовят обыски на телеканале "Прямой"

Об этом он заявил во время брифинга 11 сентября, передает Еспресо.TV .

"В первую очередь, я так понимаю, что есть информация, что готовятся обыски на" Прямом "канале. Которые также будут представлены не как преследование политических оппонентов, не как преследование свободной прессы, а исключительно как расследование хозяйственной деятельности", - подчеркнул Новиков.

По его словам, обыски - это та стартовая линия, с которой начинается осенний сезон.

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