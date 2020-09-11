"Подавать как расследование хозяйственной деятельности": адвокат Новиков заявил, что власти готовят обыски на "Прямом"

11 сентября, 2020, 14:31

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что власти готовят обыски на телеканале "Прямой"

Об этом он заявил во время брифинга 11 сентября, передает Еспресо.TV .

"В первую очередь, я так понимаю, что есть информация, что готовятся обыски на" Прямом "канале. Которые также будут представлены не как преследование политических оппонентов, не как преследование свободной прессы, а исключительно как расследование хозяйственной деятельности", - подчеркнул Новиков.

По его словам, обыски - это та стартовая линия, с которой начинается осенний сезон.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM" на вещание в шести населенных пунктах.

Телеканал "Прямой" подал в Окружной админсуд Киева иск в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb