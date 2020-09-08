Из-за нарушения прав и свобод: "Прямой" подал в ОАСК на Нацсовет

8 сентября, 2020, 17:54

Телеканал "Прямой" подал в Окружной админсуд Киева иск на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщает Прямой .

"Общество с ограниченной ответственностью "Телеканал "Прямой" подал в Окружной админсуд Киева иск на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Так, 3 сентября 2020 года Национальный совет на заседании рассмотрела вопрос "О результатах плановой выездной проверки ООО" Телеканал "Прямой", г.. Киев (НР №01430-м от 09.11.2018, эфирное вещание, позывные: "Прямой FM") и приняла решение лишить лицензии на вещание радио "Прямой FM", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Прямой" не согласен с решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, поскольку считает его противоправным и подлежащим отмене, а свои права, свободы и охраняемые законом интересы нарушены в силу нижеследующем.

"Приведенные "Прямым" факты свидетельствуют, что при принятии обжалуемого Решения №1006 Национальный совет не соблюдал принципов, которые положены в основу ее деятельности - законности, независимости, объективности, прозрачности, доступности для общественности, учета культурного, идеологического и политического многообразия в обществе, учета общепризнанных международных норм и стандартов в области телерадиовещания, полноты и всестороннего рассмотрения вопросов и обоснованности принятых решений ", - говорится в сообщении.

Сообщается, истец считает, что Решение Нацсовета принято необоснованно, предвзято, с нарушением законодательно установленного порядка принятия решения о назначении внеплановой проверки и его оформления.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию радиостанции "Прямой FM" на вещание в шести населенных пунктах.

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