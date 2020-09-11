"Не в пользу отношений со США": адвокат Новиков о бездеятельности Украины в отношении Деркача, которого Госдеп считает агентом РФ

11 сентября, 2020, 15:35

Адвокат Илья Новиков отметил, что ни одного уголовного производства в отношении нардепа Андрея Деркача, который опубликовал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена, не открыто и это не идет на пользу отношений Украины и США

Об этом он заявил во время брифинга 11 сентября, передает Еспресо.TV .

"Не принято ни одного уголовного производства в отношении депутата Деркача (Андрея Деркача - ред.). При том, что и государственный департамент, и министерство финансов США достаточно четко и даже, я бы сказал не свойственно для них, они высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб ", - сообщил Новиков.

По его словам, на этом фоне очень заметно, что СБУ ситуация по пленках якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена не интересует.

"К этому нельзя относиться легкомысленно. Американские спецслужбы, американские дипломаты, конечно считают, что СБУ тоже в курсе этой ситуации. И тот факт, что в отношении Деркача не проводится никаких проверок или следственных мероприятий, маркирует позицию администрации Украины, позицию украинского общества, что не может идти в пользу отношений Украины и США", - отметил Новиков.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

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