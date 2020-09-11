"Динамо" - "Десна" Луческу определился с составом на матч УПЛ
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
После 1-го тура УПЛ "Динамо" занимает третью строчку, у команды 3 очка после разгромной победы над донецким "Олимпиком" (4: 1). "Десна" идет четвертой, в первом матче сезона они переиграли луганскую "Зарю" (3: 1).
Чемпионат Украины по футболу
2-й тур
11 сентября
"Динамо" - "Десна
"Динамо": Бущан, Караваев, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга
Запасные: Бойко, мешкотно, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригес, Соль
"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Домбровский, Огиря, Картушов, Мостовой, Калитвинцев, Будковский, Филиппов
Запасные: Литовка, Ермаков, Старенький, Шевцов, Тотовицкий, Гуцуляк, Западня, Хльобас, Дегтярев
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
- 21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4: 1 .
- 23 августа полтавская "Ворскла" разгромила львовский "Рух" со счетом 5: 2.
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