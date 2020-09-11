"Динамо" - "Десна" Луческу определился с составом на матч УПЛ

11 сентября, 2020, 18:30

Сегодня, 11 сентября, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и черниговской "Десной"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

После 1-го тура УПЛ "Динамо" занимает третью строчку, у команды 3 очка после разгромной победы над донецким "Олимпиком" (4: 1). "Десна" идет четвертой, в первом матче сезона они переиграли луганскую "Зарю" (3: 1).

Чемпионат Украины по футболу

2-й тур

11 сентября

"Динамо" - "Десна

"Динамо": Бущан, Караваев, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга

Запасные: Бойко, мешкотно, Сирота, Андриевский, Шепелев, Леднев, Родригес, Соль

"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Домбровский, Огиря, Картушов, Мостовой, Калитвинцев, Будковский, Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Старенький, Шевцов, Тотовицкий, Гуцуляк, Западня, Хльобас, Дегтярев

Начало в 19:00

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