Дебют Луческу: "Динамо" разгромило "Олимпик" в первом туре УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче открыл Виталий Буяльский, который забил на 8-й минуте. После этого футболист "Олимпика" Тарас Завийский переправил мяч в сетку своих ворот и счет стал 2:0. Однако футболисты донецкого клуба сумели забить киевлянам, отличился Сергей Политыло.
Во втором тайме гости забили еще два мяча. Речь идет о голах Виктора Цыганкова и Владислава Супряги. 4:1 - Мирча Луческу удачно начинает свой путь в "Динамо".
Украинская Премьер-лига
1-й тур
21 августа, пятница
"Олимпик" - "Динамо" 1:4
Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (авт.), Супряга, 56, Цыганков, 87
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