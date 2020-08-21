Дебют Луческу: "Динамо" разгромило "Олимпик" в первом туре УПЛ

21 августа, 2020, 18:51

В стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче открыл Виталий Буяльский, который забил на 8-й минуте. После этого футболист "Олимпика" Тарас Завийский переправил мяч в сетку своих ворот и счет стал 2:0. Однако футболисты донецкого клуба сумели забить киевлянам, отличился Сергей Политыло.

Во втором тайме гости забили еще два мяча. Речь идет о голах Виктора Цыганкова и Владислава Супряги. 4:1 - Мирча Луческу удачно начинает свой путь в "Динамо".

Украинская Премьер-лига

1-й тур

21 августа, пятница

"Олимпик" - "Динамо" 1:4

Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (авт.), Супряга, 56, Цыганков, 87

20 августа киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы сезона 2020/2021.

19 августа стало известно, что в заявку киевского "Динамо" на новый сезон Украинской Премьер-лиги попал 71 футболист.