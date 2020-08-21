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Espreso.tvСпортДебют Луческу: "Динамо" разгромило "Олимпик" в первом туре УПЛ

Дебют Луческу: "Динамо" разгромило "Олимпик" в первом туре УПЛ


фото: facebook.com/fcdynamoua
В стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче открыл Виталий Буяльский, который забил на 8-й минуте. После этого футболист "Олимпика" Тарас Завийский переправил мяч в сетку своих ворот и счет стал 2:0. Однако футболисты донецкого клуба сумели забить киевлянам, отличился Сергей Политыло.

Во втором тайме гости забили еще два мяча. Речь идет о голах Виктора Цыганкова и Владислава Супряги. 4:1 - Мирча Луческу удачно начинает свой путь в "Динамо".

Украинская Премьер-лига

1-й тур

21 августа, пятница

"Олимпик" - "Динамо" 1:4

Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (авт.), Супряга, 56, Цыганков, 87

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