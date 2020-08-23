"Ворскла" разгромила "Рух" в дебютном матче львовян в УПЛ

23 августа, 2020, 18:56

В первом туре Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" разгромила львовский "Рух" со счетом 5: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Ворсклу" сегодня отличились Руслан Степанюк, Александр Скляр, Владислав Кулач и Давид Пуцлин. А за "Рух" забили Валерий Федорчук, Богдан Бойчук и Игорь Дуць, правда, последний переправил мяч не в ворота соперников, а в свои.

Для "Руха" это дебютный матч в УПЛ. Сезон первой лиги львовяне завершили на второй строчке.

Украинская Премьер-лига

1-й тур

23 августа

"Ворскла" (Полтава) - "Рух" (Львов) 5: 2

Голы: Пуцлин, 10 Степанюк, 26 Дуць, 43 (авт.), Скляр, 44, Кулач, 49 - Федорчук, 63, Бойчук, 90 + 1

21 августа в стартовом матче чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило донецкий "Олимпик" со счетом 4: 1 .