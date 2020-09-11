"Движение сопротивления капитуляции" будет требовать под Радой создания ВСК по делу "вагнеровцев"
Об этом сообщает страница "Движения время капитуляции" в Facebook.
Событие анонсировано в 10:30 утра, в понедельник, 14 сентября, под стенами ВРУ.
"Власть пытается избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу "вагнеровцев", "перемирие" со смертями наших воинов, Риф за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева", - говорится в заявлении "ДСК" .
Движение сопротивления капитуляции озвучило следующие требования к нардепам:
1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".
2. Заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, главы СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "Перемирием" и "общим с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.
3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета в целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.
4. Рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращениях к президенту Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекта закона о ликвидации Окружного административного суда г. Киев" (проект предоставлен народным депутатам для регистрации).
"Требуем от фракций парламента на согласительном совете внести упомянутые вопросы к рассмотрению в ближайшие сроки. Верховная Рада сейчас имеет все шансы приостановить деструктивные процессы в государстве, и мы должны объяснить это каждому депутату, из всех фракций", - добавили в объединении.
"Государственная измена, коррупция на высшем уровне и политические репрессии - это прямые основания для начала процедуры импичмента президента Владимира Зеленского, которого уже требует все большее количество украинцев. Создание ВСК - это первый шаг на этом юридически сложном пути, и украинский парламент должен сказать свое слово . И хотя в качестве кандидата Владимир Зеленский обещало не держаться за должность, мы все понимаем, что за спасение страны надо бороться ", - отметили в" Руси сопротивления капитуляции ".
- Напомним, 10 сентября активисты "ДСК", "Демсокиры" и "Нацкорпуса" приехали в резиденцию президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе из-за общей "инспекции" с оккупантами
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