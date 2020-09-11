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Espreso.tvОбщество"Движение сопротивления капитуляции" будет требовать под Радой создания ВСК по делу "вагнеровцев"

"Движение сопротивления капитуляции" будет требовать под Радой создания ВСК по делу "вагнеровцев"

14 сентября под Верховной Радой состоится митинг "Движения сопротивления капитуляции" с требованием создать Временную следственную комиссию парламента из-за возможности госизмены главных лиц государства по делу "вагнеровцев"

Об этом сообщает страница "Движения время капитуляции" в Facebook.

Событие анонсировано в 10:30 утра, в понедельник, 14 сентября, под стенами ВРУ.

"Власть пытается избежать ответов на трудные, но важные вопросы: государственная измена по делу "вагнеровцев", "перемирие" со смертями наших воинов, Риф за решеткой, дерзкая коррупция в Окружном административном суде Киева", - говорится в заявлении "ДСК" .

Движение сопротивления капитуляции озвучило следующие требования к нардепам:

1. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу "вагнеровцев".

2. Заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, главы СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. "Перемирием" и "общим с представителями "ДНР" инспекцией позиций ВСУ.

3. Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по фактам фальсификации дела Шеремета в целом и соответствующих экспертиз в ней в частности.

4. Рассмотреть проект постановления Верховной Рады Украины "Об обращениях к президенту Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекта закона о ликвидации Окружного административного суда г. Киев" (проект предоставлен народным депутатам для регистрации).

"Требуем от фракций парламента на согласительном совете внести упомянутые вопросы к рассмотрению в ближайшие сроки. Верховная Рада сейчас имеет все шансы приостановить деструктивные процессы в государстве, и мы должны объяснить это каждому депутату, из всех фракций", - добавили в объединении.

"Государственная измена, коррупция на высшем уровне и политические репрессии - это прямые основания для начала процедуры импичмента президента Владимира Зеленского, которого уже требует все большее количество украинцев. Создание ВСК - это первый шаг на этом юридически сложном пути, и украинский парламент должен сказать свое слово . И хотя в качестве кандидата Владимир Зеленский обещало не держаться за должность, мы все понимаем, что за спасение страны надо бороться ", - отметили в" Руси сопротивления капитуляции ".

  • Напомним, 10 сентября активисты "ДСК", "Демсокиры" и "Нацкорпуса" приехали в резиденцию президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе из-за общей "инспекции" с оккупантами

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