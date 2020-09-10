Активисты приехали в резиденцию Зеленского в связи с общей "инспекцией" с оккупантами. ПРЯМОЙ ЭФИР
10 сентября, 2020, 20:55
Активисты "Движения сопротивления капитуляции" и "Демсокиры" приехали в имение в Конча-Заспе, где живет президент Украины Владимир Зеленский
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш с места события.
Автоколонна активистов приехала к государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе.
Среди участников - Движение Сопротивления Капитуляции, Правый Сектор Демократична Сокира, Национальный Корпус и другие патриотические силы.
Здесь активисты планируют провести акцию протеста в связи с намерениями власти осуществить совместную с представителями так называемых "ЛНР/ ДНР" инспекцию украинских позиций возле Шумив. Несмотря на отмену сам факт подготовки такой "инспекции" активисты считают государственной изменой.
Также активисты требуют создания ВСК по делу Шеремета и о возможной спецоперации Украины по "вагнеровцам". Они хотят услышать отчет министров Кулебы и Тарана о перемирии.
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Фото Ильи Евлаша
Фото Максима Литвиненко
Фото Максима Литвиненко
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