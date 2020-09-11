Китай и Индия договорились об урегулировании на границе

11 сентября, 2020, 14:33

Министры иностранных дел Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван I, договорились о нормализации ситуации на границе в Ладакхе

Об этом главы МИД договорились на совместной встрече в Москве в четверг, сообщает АР .

По результатам встречи стороны договорились, что их войска должны выйти из напряженного пограничного противостояния, содержать надлежащую дистанцию и таким образом снизить напряженность в Ладакхе, где в июне между двумя сторонами которых наиболее смертоносное столкновение за последние десятилетия.

Министры иностранных дел не установили никаких сроков для вывода десятков тысяч военнослужащих, с мая находятся в состоянии противостояния, но согласились с тем, что "обе стороны будут придерживаться всех существующих соглашений и протокола с китайско-индийских пограничных вопросов, поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию ".

Напомним, что 16 июня на границе Индии и Китая в провинции Ладакх впервые за 45 лет произошли смертельные столкновения между китайскими и индийскими военными .

Во время боя погибли 20 индийских военнослужащих. Со стороны Китая погибли пять военнослужащих и 11 были ранены.

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