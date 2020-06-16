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Espreso.tvОбществоВ Гималаях произошло столкновение между армиями Индии и Китая, погибли трое солдат

В Гималаях произошло столкновение между армиями Индии и Китая, погибли трое солдат


фото: reuters
Индия заявила о военном столкновении с КНР в приграничных западных Гималаях, в результате чего погибли трое военнослужащих индийской армии

Как сообщает Reuters, во время столкновения в приграничном регионе погиб офицер и двое солдат индийской армии.

По данным агентства, в настоящее время высокопоставленные офицеры Индии и КНР проводят переговоры для деэскалации ситуации.

Это первый случай гибели военнослужащих за несколько десятилетий пограничного противостояния двух государств.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.

В 2017 году пограничный конфликт между двумя ядерными державами восстановился с новой силой из-за намерений КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.

В начале мая 2020 произошли столкновения между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали стягивать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.

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