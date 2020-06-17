Вооруженный конфликт Индии и Китая в Гималаях: число погибших индийских солдат возросло до 20
Об этом заявили индийские чиновники, сообщает ВВС .
Сначала индийская армия заявила, что трое ее солдат были убиты , добавив, что обе стороны понесли потери.
Однако позже чиновники заявили, что умерли еще несколько тяжело раненых солдат.
Китай о своих потерях не сообщает.
Этот инцидент стал первым смертельным столкновением в приграничном районе за последние 45 лет.
Ранее Индия заявила о военном столкновении с КНР в приграничных западных Гималаях. Высокопоставленные офицеры Индии и КНР проводят переговоры для деэскалации ситуации.
С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалацию в спорном регионе.
В 2017 году пограничный конфликт между двумя ядерными державами восстановился с новой силой из-за намерений КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.
В начале мая 2020 года произошли столкновения между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали взимать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?