Было много фантазий и предположений, - Корниенко об интервью Богдана

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

"Там много чего было, разных фантазий, предположений, допусков. Были там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украина происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать - достаточно сказать: сотрудничает с Российской Федерацией", - сказал он.

Кроме того Корниенко ответил, что не знает, могут ли теоретически происходить встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.

Отметим, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что, по его информации, в киевском ресторане Sanahunt действующий председатель Офиса президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме того, Богдан заявил, что операция по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией.