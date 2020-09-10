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Espreso.tvЭкономикаПока в тестовом режиме: украинцы смогут сравнить цены на газ от разных поставщиков онлайн

Пока в тестовом режиме: украинцы смогут сравнить цены на газ от разных поставщиков онлайн

Первый в Украине сервис сравнения цен на газ для бытовых потребителей "Газотека" заработал в тестовом режиме

Об этом пишет Украинская Энергетика.

Отмечается, что в настоящее время сервис позволяет получить актуальную информацию о ценовых предложениях поставщиков природного газа, доступных в конкретном регионе. Также он дает возможность сравнить цены от более чем 30 компаний и оценить потенциальную экономию от смены поставщика в течение года.

В издании отметили, что команда сервиса планирует расширить функционал, чтобы пользователи могли подавать документы и заявление на присоединение к выбранному поставщику, а также полностью отслеживать процедуру смены поставщика газа.

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