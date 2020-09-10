Пока в тестовом режиме: украинцы смогут сравнить цены на газ от разных поставщиков онлайн
10 сентября, 2020, 13:56
Первый в Украине сервис сравнения цен на газ для бытовых потребителей "Газотека" заработал в тестовом режиме
Об этом пишет Украинская Энергетика.
Отмечается, что в настоящее время сервис позволяет получить актуальную информацию о ценовых предложениях поставщиков природного газа, доступных в конкретном регионе. Также он дает возможность сравнить цены от более чем 30 компаний и оценить потенциальную экономию от смены поставщика в течение года.
В издании отметили, что команда сервиса планирует расширить функционал, чтобы пользователи могли подавать документы и заявление на присоединение к выбранному поставщику, а также полностью отслеживать процедуру смены поставщика газа.
- Напомним, с 1 июля действует упрощенная процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей.
- По тарифу Нафтогаза "Месячный", цена на газ для населения в сентябре выросла почти в полтора раза - до 4,7 грн / куб.м без стоимости доставки.
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