Цена на газ для населения в сентябре вырастет почти в полтора раза - до 4,7 грн / куб.м

27 августа, 2020, 10:41

По информации Нафтогаза, цена 1 куб.м газа по тарифу "Месячный" в сентябре составит 4,7 грн с НДС без стоимости распределения, что на 45% больше цены в августе

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

"Те, кто покупает газ по тарифу "Месячный", теперь будут знать стоимость 1 куб. м голубого топлива до того, как начнут его потреблять. В сентябре она составит - 4,7 грн / куб.м. С НДС (без стоимости распределения ) ", - говорится в сообщении.

По тарифу "Годовой", добавили в пресс-службе, в первые недели сентября летнюю цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн / куб.м. с НДС (без стоимости распределения). При этом с 16 по 30 сентября цена тарифа составит 5,24 грн / куб.

Напомним, Нафтогаз повысил августовскую цену на газ для населения. Цена на природный газ составит 3,24 грн / куб.м с НДС и без учета стоимости доставки.

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