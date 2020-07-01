Украинцы с 1 июля смогут выбирать поставщика газа по упрощенной процедуре

1 июля, 2020, 10:31

С 1 июля действует упрощенная процедура смены поставщика газа для бытовых потребителей

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

"Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей", - написал он.

Он отметил, что до внедрения этих изменений процесс мог тянуться месяцами, но новым правилам потребитель может сменить поставщика хоть за три дня.

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий", - пояснил Коболев.

Он добавил, что до 1 июля регулятор дал время, чтобы регулятор ГТС настроил работу своей информационной программы.

Также, по словам Коболева, долг перед предыдущим поставщиком мешать перехода к новому.