Одноклубник Малиновского отказался от заоблачной зарплаты ради Лиги чемпионов

10 сентября, 2020, 15:43

Капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес отказался переходить в "Аль-Наср", который выступает в чемпионате Саудовской Аравии

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

"Аль-Наср" предлагал Гомесу двухлетний контракт с заработной платой в размере 7,5 млн евро за сезон. "Аталанта" могла получить за своего капитана 15 млн евро.

Итальянский топ-клуб дал возможность 32-летнему аргентинцу подумать над предложением, однако сам игрок решил остаться на Апеннинах. В следующем сезоне "Аталанта" второй раз в своей истории сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Алехандро Гомес провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро. Аргентинец перешел в "Аталанту" из "Металлиста" за 5 млн евро, в 2014 году.