Одноклубник Малиновского отказался от заоблачной зарплаты ради Лиги чемпионов
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.
"Аль-Наср" предлагал Гомесу двухлетний контракт с заработной платой в размере 7,5 млн евро за сезон. "Аталанта" могла получить за своего капитана 15 млн евро.
Итальянский топ-клуб дал возможность 32-летнему аргентинцу подумать над предложением, однако сам игрок решил остаться на Апеннинах. В следующем сезоне "Аталанта" второй раз в своей истории сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне Алехандро Гомес провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро. Аргентинец перешел в "Аталанту" из "Металлиста" за 5 млн евро, в 2014 году.
- 4 августа стало известно, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.
- 7 сентября сообщалось, что Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии .
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