Капитан "Аталанты" Малиновского может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
7 сентября, 2020, 18:43
Капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb .
В трансфере 32-летнего аргентинца заинтересован "Аль-Наср", который предложил Гомесу двухлетний контракт с заработной платой в размере 7,5 млн евро за сезон. Если форвард согласится на трансфер, то "Аталанта" получит за своего капитана 15 млн евро.
В прошлом сезоне Алехандро Гомес провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
- 4 августа стало известно, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.
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