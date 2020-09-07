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Espreso.tvСпортКапитан "Аталанты" Малиновского может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Капитан "Аталанты" Малиновского может продолжить карьеру в Саудовской Аравии


фото: Getty Images
Капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb .

В трансфере 32-летнего аргентинца заинтересован "Аль-Наср", который предложил Гомесу двухлетний контракт с заработной платой в размере 7,5 млн евро за сезон. Если форвард согласится на трансфер, то "Аталанта" получит за своего капитана 15 млн евро.

В прошлом сезоне Алехандро Гомес провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

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