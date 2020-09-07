Капитан "Аталанты" Малиновского может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

7 сентября, 2020, 18:43

Капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb .

В трансфере 32-летнего аргентинца заинтересован "Аль-Наср", который предложил Гомесу двухлетний контракт с заработной платой в размере 7,5 млн евро за сезон. Если форвард согласится на трансфер, то "Аталанта" получит за своего капитана 15 млн евро.

В прошлом сезоне Алехандро Гомес провел 46 матчей, забил 8 голов и отдал 18 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

4 августа стало известно, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.