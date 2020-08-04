Украинец Малиновский попал в рейтинг лучших игроков чемпионата Италии

4 августа, 2020, 18:13

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний украинец занял в рейтинге 38 место. Это 8-й результат среди игроков "Аталанты" из Бергамо. В списке Малиновский опередил таких игроков, как Мертенс, Алексис Санчез, Инсинье и Генрих Мхитарян.

При составлении рейтинга учитывались средняя оценка, голы, стабильность и влияние на команду. Лучшим игроком стал Дибала. Серебро у Иммобиле. Криштиану Роналду - третий.

В этом сезоне Руcлан Малиновский провел 43 матча, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.

Напомним, 28 июля Руслан Малиновский забил гол со штрафного в матче чемпионата Италии против "Пармы".

29 июля Малиновский вышел в лидеры в европейских топ-чемпионатах по количеству голов с дальней дистанции.