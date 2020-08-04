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Espreso.tvСпортУкраинец Малиновский попал в рейтинг лучших игроков чемпионата Италии

Украинец Малиновский попал в рейтинг лучших игроков чемпионата Италии


фото: Getty Images
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний украинец занял в рейтинге 38 место. Это 8-й результат среди игроков "Аталанты" из Бергамо. В списке Малиновский опередил таких игроков, как Мертенс, Алексис Санчез, Инсинье и Генрих Мхитарян.

При составлении рейтинга учитывались средняя оценка, голы, стабильность и влияние на команду. Лучшим игроком стал Дибала. Серебро у Иммобиле. Криштиану Роналду - третий.

В этом сезоне Руcлан Малиновский провел 43 матча, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.

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