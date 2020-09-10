Министр Кулеба посетил в Испании украинского футболиста Зозулю
Об этом сообщает официальный facebook Министерства иностранных дел Украины.
Украинский форвард подарил министру именные футболки "Альбасете" для него и президента Украины Владимира Зеленского.
"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей.
Сказал Роману, что Украина - всегда с ним, когда на него несправедливо нападают. Как команда позади форварда. Поблагодарил Романа за то, что он всегда со своей страной", - сказал Кулеба.
Владимир Зеленский получил футболку с 1-м номером, а Кулеба с 9-м.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Романом Зозулей. Dmytro Kuleba: "Находясь с визитом в Испании ...Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine четверг, 10 сентября 2020
Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) September 10, 2020
- 9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.
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