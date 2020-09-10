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Espreso.tvСпортМинистр Кулеба посетил в Испании украинского футболиста Зозулю

Министр Кулеба посетил в Испании украинского футболиста Зозулю


фото: twitter.com/AlbaceteBPSAD
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с форвардом испанского "Альбасете" Романом Зозулей

Об этом сообщает официальный facebook Министерства иностранных дел Украины.

Украинский форвард подарил министру именные футболки "Альбасете" для него и президента Украины Владимира Зеленского.

"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей.
Сказал Роману, что Украина - всегда с ним, когда на него несправедливо нападают. Как команда позади форварда. Поблагодарил Романа за то, что он всегда со своей страной", - сказал Кулеба.

Владимир Зеленский получил футболку с 1-м номером, а Кулеба с 9-м.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Романом Зозулей. Dmytro Kuleba: "Находясь с визитом в Испании ...

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine четверг, 10 сентября 2020

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