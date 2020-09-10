Министр Кулеба посетил в Испании украинского футболиста Зозулю

10 сентября, 2020, 20:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с форвардом испанского "Альбасете" Романом Зозулей

Об этом сообщает официальный facebook Министерства иностранных дел Украины.

Украинский форвард подарил министру именные футболки "Альбасете" для него и президента Украины Владимира Зеленского.

"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей.

Сказал Роману, что Украина - всегда с ним, когда на него несправедливо нападают. Как команда позади форварда. Поблагодарил Романа за то, что он всегда со своей страной", - сказал Кулеба.

Владимир Зеленский получил футболку с 1-м номером, а Кулеба с 9-м.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Романом Зозулей. Dmytro Kuleba: "Находясь с визитом в Испании ... Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine четверг, 10 сентября 2020

Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) September 10, 2020

9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb