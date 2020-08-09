Зозулю признали лучшим футболистом сезона в Испании

9 августа, 2020, 17:24

Украинского форварда Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020

Об этом сообщает официальный сайт "Альбасете" .

Награду самому ценному футболисту сезона Trofeo Garra присуждает культурная ассоциация Альбасете.

Роман Зозуля во второй раз получил этот приз. Впервые он был признан лучшим игроком "Альбасете" по итогам сезона 2017/18.

30-летний Зозуля в нынешнем сезоне сыграл за "Альбасете", который выступает во втором испанском дивизионе, 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Команда украинца финишировала в турнире на 17-й позиции и сохранила место в лиге.

Напомним, 20 июля Роман Зозуля помог "Альбасете" победить "Кадис" и спастись от вылета из второго дивизиона чемпионата Испании.

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