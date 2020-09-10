Боевики должны быть уничтожены или задержаны, когда появятся на подконтрольной территории, - Турчинов

10 сентября, 2020, 15:29

10 сентября на пресс-конференции Александр Турчинов рассказал о начале операции по "вагнеровцам", которых СБУ выманила в Минск, и ее срыв из-за утечки из ОПГ

Об этом экс-глава ВР, бывший и.о. президента Украины и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил на совместном с экс-генпрокурором Юрием Луценко брифинге "Угрозы нацбезопасности", передает Еспресо.TV.

"Это преступление, которое перечеркивает закон о деоккупации и Конституцию. Боевики должны быть уничтожены или задержаны, когда появятся на территории подконтрольной ООС. Это последовательная политика ползучей капитуляции. Даже ОБСЕ отказалось участвовать в этом фарсе", - прокомментировал совместную с боевиками инспекцию украинских позиций Александр Турчинов.

Он высказался относительно главной темы конференции - обнародования доказательств того, что "вагнеровцы в Беларуси были спецоперацией украинских спецслужб: "В первое полугодие 2014 г. РФ сбили 11 самолетов и 10 вертолетов. Для нас был приоритет - очистить спецслужбы от российской агентуры, задерживать и доставлять на территорию Украины военных преступников и допрашивать их".

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По словам Турчинова, в 2019 г. была начата спецоперация по доставке военных преступников, причастных к сбиванию войск самолетов и рейса МН-17.

"Замаскированные работники спецслужб узнавали от фигурантов об участии в преступлениях, все задокументировано; в конце концов присоединилась СБУ. 28 из 33 "вагнеровцев" интересовали наши спецслужбы", - отметил экс-секретарь СНБО.

"На финале нужно было задействовать гражданские службы, на совещании президента приняли остановить или заморозить спецоперацию из-за нежелания раздражать Путина. Совершенно секретная информация попадает в РФ и Беларусь. 30.07 планировался конец спецоперации, но все пропало", - отметил Турчинов.

"Недопустимо, чтобы важная инфа вытекала из властных кабинетов Украины. Необходимо создать независимую от президента ВСК, офицеры готовы дать показания. У них материалы, подтверждающие причастность Путина и высшего руководства РФ к преступлениям на временно оккупированной территории к сбиванию гражданского "Боинга", их нужно передать в международный суд", - подчеркнул Александр Турчинов.

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