"Преступление и национальное унижение": Турчинов о инспектировании оккупантами украинских позиций

Об этом он написал в Facebook .

"После того, как российско-террористические группировки очередной раз безнаказанно обстреляли украинские позиции, убили и ранили наших бойцов, не получив адекватного ответа, ничтожные марионетки Кремля позволили себе выдвигать абсурдные "ультиматумы" и угрозы. Украинская власть, вместо того, чтобы поставить на место обнаглевших преступников, через представителей президента в ТКГ унизительно предложили им "проинспектировать наши позиции", - написал он.

Турчинов также напомнил, что согласно украинскому законодательству любой военный преступник в зоне ООС должен быть уничтожен или задержан.

"Большего преступления и национального унижения, чем позволить "проверять" наших военных тем, кто их убивает, кто седьмой год подряд ведет против нас войну, разрушает наши города и села, издевается над нашими гражданами, трудно и представить себе. Любой военный преступник, который появится в зоне ответственности Объединенных сил в соответствии с действующим законодательством, должен быть уничтожен или задержан ", - отметил руководитель штаба "ЕС".

Турчинов отметил, что действующая власть за разговорами о "мире" навязывает обществу ползучую капитуляции.

"Ни Зеленский, ни его представители в ТКГ, ни подчиненные ему силовики не имеют права перечеркивать нормы Конституции и украинского законодательства, разрушать основы национальной безопасности, открывать для врага наши позиции и унижать защитников страны. Вместо твердого ответа агрессору и защиты украинской земли, действующая власть, прячась за разговоры о "мире", навязывает нам ползучую капитуляции. Это недопустимо и должно быть остановлено! " - подчеркнул он.

Турчинов также обратился ко всем патриотам Украины и призвал к единству ради сохранения страны.

"У нас нет больше времени на выяснение отношений и пустую болтовню. Пришло время, объединившись, остановить разрушение и унижение страны!" - отметил представитель "ЕС".

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