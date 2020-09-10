АМКУ разрешил компании "Смартленд" приобретение гостиницы "Днепр"

10 сентября, 2020, 14:17

Антимонопольный комитет Украины разрешил приобрести отель "Днепр" компании "Смартленд", которая до этого выиграла аукцион по его приватизации

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, АМКУ с участием Госслужбы финмониторинга и Службы безопасности проверил предоставленную участниками концентрации информацию. Комитет не обнаружил угроз влияния концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета.

"Учитывая вышеизложенное, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью "Смартленд" на приобретение акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июля 2020 состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставкой в размере более 1,1 млрд грн, которую предложила компания "Смартленд".

Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили украинские айтишники , которые планируют превратить его в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.

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