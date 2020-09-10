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Espreso.tvЭкономикаАМКУ разрешил компании "Смартленд" приобретение гостиницы "Днепр"

АМКУ разрешил компании "Смартленд" приобретение гостиницы "Днепр"


фото: dniprohotel
Антимонопольный комитет Украины разрешил приобрести отель "Днепр" компании "Смартленд", которая до этого выиграла аукцион по его приватизации

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, АМКУ с участием Госслужбы финмониторинга и Службы безопасности проверил предоставленную участниками концентрации информацию. Комитет не обнаружил угроз влияния концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета.

"Учитывая вышеизложенное, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение обществу с ограниченной ответственностью "Смартленд" на приобретение акций частного акционерного общества "Гостиница "Днепр", - говорится в сообщении.

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