ТКГ договорилась о совместном инспектировании только украинских укреплений, российские никто не будет проверять, - Казанский о договоренностях

9 сентября, 2020, 19:15

9 сентября представитель Донецкой области в ТКГ, журналист Денис Казанский рассказал, что его на экстренную встречу не пригласили и отметил, что Украина позиции россиян по результатам встречи не проверяет - только наоборот

Об этом журналист и общественный деятель, представитель Донецкой области в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Денис Казанский написал в Facebook.

"Странное решение сегодня было принято в ТКГ. Встречалась только подгруппа по безопасности, поэтому мы с Сергеем Гармашем на встрече не присутствовали и о результатах встречи узнали из СМИ", - отметил журналист.

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Он подчеркнул, что несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений с украинской стороны условий перемирия не было, как об этом заявляли российские марионетки из ОРДЛО, наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование украинских позиций в районе деревни Шумы с представителями российских боевиков.

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"Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы проверять позиции противника - можно было бы не беспокоиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса президента, речь идет только о Шумах", - отметил Казанский.

"И это неудивительно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи. В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Было бы логично, если бы наши представители также проверяли эти позиции вместе с ОБСЕ", - отметил представитель Донецкой области в ТКГ.

"Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они двусторонние. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", - добавил он.

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