"Это - пиар": Ермак прокомментировал решение суда об открытии дела по спецоперации по поводу "вагнеровцев"
Об этом он заявил в комментарии LB.ua.
"Действующее процессуальное законодательство предоставляет любому человеку механизм внесения в ЕРДР сведений на основе любой информации. Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве. Никакой реальной перспективы, реального содержания в такой активности нет", - заявил Ермак.
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Глава ОПГ заявил, что это циничное использование механизма политиками ради агитации дискредитирует его.
"Все уполномоченные лица, которые реально допущены к информации о деятельности специальных служб нашего государства, уже неоднократно опровергали ложные сообщения в СМИ о некой "операции" с "вагнеровцами". Сказать что-то больше уже просто нельзя, потому что все уже сказано", - добавил Ермак.
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