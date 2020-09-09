"Это - пиар": Ермак прокомментировал решение суда об открытии дела по спецоперации по поводу "вагнеровцев"

9 сентября, 2020, 21:23

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что считает открытие дела в отношении него и о возможной спецоперации украинских спецслужб по поводу бойцов ЧВК "Вагнера" политическим пиаром.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

"Действующее процессуальное законодательство предоставляет любому человеку механизм внесения в ЕРДР сведений на основе любой информации. Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве. Никакой реальной перспективы, реального содержания в такой активности нет", - заявил Ермак.

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Глава ОПГ заявил, что это циничное использование механизма политиками ради агитации дискредитирует его.

"Все уполномоченные лица, которые реально допущены к информации о деятельности специальных служб нашего государства, уже неоднократно опровергали ложные сообщения в СМИ о некой "операции" с "вагнеровцами". Сказать что-то больше уже просто нельзя, потому что все уже сказано", - добавил Ермак.