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Espreso.tvОбществоКравчук признал, что завтра будут инспектировать позиции ВСУ возле Шумив ОБСЕ и представители ОРДЛО

Кравчук признал, что завтра будут инспектировать позиции ВСУ возле Шумив ОБСЕ и представители ОРДЛО


фото: facebook.com
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в инспектировании украинских позиций возле Шумив, которое состоится 10 сентября, примут участие представители Украины, ОБСЕ и террористов

Об этом он заявил в комментарии ТСН.

"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - сказал глава украинской делегации в ТКГ

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Однако, Кравчук не считает, что это решение является формализацией боевиков, поскольку инспекция будет с участием представительницы ОБСЕ

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