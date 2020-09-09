Кравчук признал, что завтра будут инспектировать позиции ВСУ возле Шумив ОБСЕ и представители ОРДЛО
9 сентября, 2020, 22:32
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в инспектировании украинских позиций возле Шумив, которое состоится 10 сентября, примут участие представители Украины, ОБСЕ и террористов
Об этом он заявил в комментарии ТСН.
"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - сказал глава украинской делегации в ТКГ
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Однако, Кравчук не считает, что это решение является формализацией боевиков, поскольку инспекция будет с участием представительницы ОБСЕ
- Ранее в ОПУ заявили, участники консультаций в ТКГ договорились об инспекции позиций ВСУ в районе Шумив с участием ОБСЕ.
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