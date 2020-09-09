Горсовет Черновцов обжалует в суде включение в "красную" зону карантина
9 сентября, 2020, 14:04
Черновицкий городской совет подаст в суд на решение Кабинета министров, согласно которому город попал в "красную зону" карантина
Об этом во время акции протеста под стенами Черновицкой облгосадминистрации заявил секретарь горсовета Василий Продан, передает " РБК-Украина ".
"Мы, как городской совет, также подаем иск к Кабинету министров об отмене" красной зоны ", - сказал Продан.
По его словам, в пятницу горсовет планирует принять решение, которым будет разрешена работа детских садов и школ в городе.
Он отметил, что таким образом Черновцы присоединятся к Тернополя и Ивано-Франковска, которые также ранее обжаловали попадания в " красную зону ".
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