Горсовет Ивано-Франковска подал в суд на Кабмин из-за отнесения города к "красной зоне"
Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на брифинге, передает Еспресо.TV.
Марцинкив отметил, что заявление на Кабинет министров было подано 3 сентября в Окружной административный суда Киева.
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"К этому иску присоединились не только Ивано-Франковской: также в суд подает Тернополь", - отметил мэр Ивано-Франковска.
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Марцинкив отметил, что количество больных коронавирусом в городе не превышает нормы, однако Ивано-Франковск попал в красную зону, из-за больных из области, которые находятся в его больницах.
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"Хочется, чтобы власть не играла сегодня в политические игры и не наказывала те города, где нет влияния, влияния руководящей партии. Поэтому просим сегодня все-таки отменить незаконные решения, потому что имеем конституционное решение суда, что было бы неправильно", - подчеркнул мэр.
- Напомним, 3 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "красную зону" город Тернополь
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