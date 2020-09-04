Горсовет Ивано-Франковска подал в суд на Кабмин из-за отнесения города к "красной зоне"

4 сентября, 2020, 16:58

Городской совет Ивано-Франковска подал в суд на Кабинет министров Украины из-за отнесения города к "красной зоне" карантина

Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на брифинге, передает Еспресо.TV.

Марцинкив отметил, что заявление на Кабинет министров было подано 3 сентября в Окружной административный суда Киева.

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"К этому иску присоединились не только Ивано-Франковской: также в суд подает Тернополь", - отметил мэр Ивано-Франковска.

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Марцинкив отметил, что количество больных коронавирусом в городе не превышает нормы, однако Ивано-Франковск попал в красную зону, из-за больных из области, которые находятся в его больницах.

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"Хочется, чтобы власть не играла сегодня в политические игры и не наказывала те города, где нет влияния, влияния руководящей партии. Поэтому просим сегодня все-таки отменить незаконные решения, потому что имеем конституционное решение суда, что было бы неправильно", - подчеркнул мэр.

Напомним, 3 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "красную зону" город Тернополь

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