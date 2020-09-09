Адвокаты Лерос требуют по делу о поджоге его авто допросить Зеленского, Ермака и Богдана
Об этом сообщила пресс-служба компании Миллер в Facebook.
"По поводу Ермака. Его многочисленные высказывания дали основания считать, что он считает Гео Лерос личным врагом после обнародования нашим клиентом в марте этого года видеозаписей с участием брата председателя ОП - Дениса Ермака", - говорится в сообщении.
Там добавили, что в мае состоялся поджог мотоцикла и попытка поджога автомобиля двух других фигурантов вышеупомянутых видеозаписей - Дмитрия Штанько и Сергея Шумского
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"Поэтому мы можем предположить, что господину Ермаку может быть известна информация об уничтожении имущества Гео Лероса", - пишут юристы.
Зеленского хотят также вызвать на допрос.
"Высказывания Зеленского также вызывают предположение, что он вполне разделяет позицию Ермака. Об этом, в частности свидетельствуют его публичные высказывания и исключения Лерос из парламентской фракции "Слуги народа". Кроме того, Зеленский является руководителем Ермака", - заявили адвокаты.
Богдана зовут на допрос, потому, что ему также подожгли авто.
"По интересному совпадению обстоятельств - его авто тоже сгорело. Адвокаты нашей компании считают, что у него могут быть версии, на которые полиции следовало-бы обратить внимание", - сообщили в компании.
- Напомним, 28 августа нардеп Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль .
- Впоследствии, появились фотографии с места поджога машины Лерос.
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