"Может иметь определенные сведения": полицию просят допросить нардепа-"слугу" Тищенко по делу о поджоге авто Лероса

7 сентября, 2020, 17:52

Столичную полицию просят допросить нардепа фракции "Слуга народа" Николая Тищенко по делу о поджоге автомобиля нардепа Гео Лероса

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" в Facеbook.

"Адвокатами нашей компании в Печерском управлении полиции ГУ ЧП Украины подано ходатайство о допросе Николая Тищенко по делу о поджоге авто народного депутата Гео Лероса. Поведение и публичные высказывания Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенной информацией о событиях преступления" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа органа досудебного расследования в рассмотрении их ходатайства, адвокаты подадут жалобу в суд.

Юристы добавили, что в дальнейшем планируют обратиться с аналогичными ходатайствами по поводу допроса в качестве свидетелей других должностных лиц, которые могут быть причастны к поджогу автомобиля Лероса.

Напомним, 28 августа нардеп Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль.

Впоследствии, появились фотографии с места поджога машины Лероса.

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