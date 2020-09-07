"Может иметь определенные сведения": полицию просят допросить нардепа-"слугу" Тищенко по делу о поджоге авто Лероса
Об этом сообщает юридическая компания "Миллер" в Facеbook.
"Адвокатами нашей компании в Печерском управлении полиции ГУ ЧП Украины подано ходатайство о допросе Николая Тищенко по делу о поджоге авто народного депутата Гео Лероса. Поведение и публичные высказывания Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенной информацией о событиях преступления" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае отказа органа досудебного расследования в рассмотрении их ходатайства, адвокаты подадут жалобу в суд.
Юристы добавили, что в дальнейшем планируют обратиться с аналогичными ходатайствами по поводу допроса в качестве свидетелей других должностных лиц, которые могут быть причастны к поджогу автомобиля Лероса.
- Напомним, 28 августа нардеп Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль.
- Впоследствии, появились фотографии с места поджога машины Лероса.
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