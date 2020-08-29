Появились фотографии с места поджога машины Лероса

29 августа, 2020, 07:21

На столичном Печерске, в переулке Лабораторный, поздно вечером 28 августа 2020 г. загорелся Mercedes нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса

Об этом рассказывают ВартовиЕспресо.

Спасатели оперативно прибыли на место пожара, потушили пламя, однако авто фактически уничтожено.

Люди не пострадали.

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Сам нардеп говорит, что соседи услышали звук, похожий на хлопок, выглянули в окно и увидели огонь.

Лерос уверен, что это политический заказ.

На Печерске во дворе жилого дома загорелся Mercedes народного депутата. Репортаж с места события. Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Узнавайте о важных событиях первыми Опубликовано Вартови.Еспресо Пятница, 28 август 2020 года

Перед этим нардеп "слуга" Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль.

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