Я готов к войне, - Чисора о бое с Усиком
8 сентября, 2020, 18:24
Британец Дерек Чисора считает, что бой против Александра Усика будет настоящей войной
Видео Дерек Чисора опубликовал в twitter.
Британец отреагировал на видео украинского супертяжеловеса, который танцевал во время тренировки.
"Я хорошо готов к войне, Усик", - написал боксер.
Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 31 октября.
Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Джошуа.
I'm good ready for war @usykaa pic.twitter.com/i6IUp7s04r- Derek Chisora (@DerekWarChisora) September 8, 2020
- Напомним, 28 июля Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры состоится в Англии .
- 6 сентября промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер встретится с британцем Дереком Чисорой 31 октября.
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