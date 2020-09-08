Я готов к войне, - Чисора о бое с Усиком

8 сентября, 2020, 18:24

Британец Дерек Чисора считает, что бой против Александра Усика будет настоящей войной

Видео Дерек Чисора опубликовал в twitter.

Британец отреагировал на видео украинского супертяжеловеса, который танцевал во время тренировки.

"Я хорошо готов к войне, Усик", - написал боксер.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 31 октября.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Джошуа.

Напомним, 28 июля Александр Усик заявил, что его бой против Дерека Чисоры состоится в Англии .

6 сентября промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер встретится с британцем Дереком Чисорой 31 октября.

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