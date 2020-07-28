Усик рассказал, где состоится бой против Чисоры

28 июля, 2020, 09:23

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его бой против британца Дерека Чисоры состоится в Англии

Об этом Усик заявил на своем канале в YouTube.

По словам Усика, пока дата поединка неизвестна, однако бой должен состояться в Великобритании.

"Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса, я на самом деле дату сам не знаю. Идет общение. Бой планируется в Англии. Все зависит от правительства Англии. Поединок хотят провести со зрителями. Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить на ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания ", - сказал Усик.

Вместе с тем он добавил, что согласен драться с Чиосрой без болельщиков на трибунах.

"С точки зрения спортсмена, я уже очень соскучился, хочу боксировать. Мне без разницы, со зрителями будет бой или без, но со зрителями это будет гораздо круче. Это атмосфера, драйв", - рассказал Усик.

24 июля промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что бой британца против Александра Усика состоится в октябре .

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