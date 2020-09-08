"Все версии должны быть проверены, в частности политическая": ОПУ отреагировал на избиение экс-политзаключенного Балуха
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Там напомнили, что Балуха избили фактически в годовщину его освобождения из плена
"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - говорится в сообщении.
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В ОПУ заявили, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло "угрожающего масштаба".
"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - говорится в сообщении.
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