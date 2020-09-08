"Будем жестко реагировать": Аваков призвал участников избирательного процесса воздержаться от подкупа избирателей и построения "предвыборных сетей"
Об этом в видеообращении заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
Аваков отметил, что через несколько дней кандидаты начнут предвыборную агитацию. Поэтому он просит участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не раскачивать ситуацию в округах.
"Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", - отметил министр.
Аваков также просит кандидатов и предвыборные штабы не проводить массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19 и карантина.
- 8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 местные выборы.
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