"Будем жестко реагировать": Аваков призвал участников избирательного процесса воздержаться от подкупа избирателей и построения "предвыборных сетей"

8 сентября, 2020, 18:50

Участников избирательного процесса просят соблюдать закон и не нарушать правила агитации, ведь правоохранители будут "жестко реагировать" на нарушения на местных выборах

Об этом в видеообращении заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что через несколько дней кандидаты начнут предвыборную агитацию. Поэтому он просит участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не раскачивать ситуацию в округах.

"Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", - отметил министр.

Аваков также просит кандидатов и предвыборные штабы не проводить массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19 и карантина.

8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 местные выборы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb