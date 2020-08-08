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Espreso.tvОбществоЦИК официально назначила на 25 октября местные выборы

ЦИК официально назначила на 25 октября местные выборы


фото: cvk.gov.ua
Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

8 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого были назначены на воскресенье, 25 октября 2020 г. выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и сельских, поселковых, городских глав в 24 областях Украины.

"Решение принято комиссией на основании постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов", распоряжений Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 г. об определении административных центров и утверждении территорий территориальных общин", - говорится в сообщении.

25 октября пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав ", кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

  • Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала проект постановления о проведении очередных местных выборов 25 октября 2020 года.

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