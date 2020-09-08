Оккупанты перекрыли реку, чтобы качать воду в Симферополь

8 сентября, 2020, 22:40

Подразделение оккупационных войск перекрыло реку Биюк-Карасу плотиной, воду из водоема качают на нужды жителей Симферополя

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Плотина устроена ниже Белогорского водохранилища, которое находится в центральной части полуострова. За плотиной в русле не оставалось воды.

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Специальные автомобили насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

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По словам местного активиста, вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение городов Феодосия и Судак в восточной части Крыма.