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Espreso.tvОбществоОккупанты перекрыли реку, чтобы качать воду в Симферополь

Оккупанты перекрыли реку, чтобы качать воду в Симферополь


фото: Крим.Реалії
Подразделение оккупационных войск перекрыло реку Биюк-Карасу плотиной, воду из водоема качают на нужды жителей Симферополя

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Плотина устроена ниже Белогорского водохранилища, которое находится в центральной части полуострова. За плотиной в русле не оставалось воды.

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Специальные автомобили насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.

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По словам местного активиста, вода из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивала водоснабжение городов Феодосия и Судак в восточной части Крыма.

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