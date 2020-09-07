В оккупированном Крыму ввели жесткий этап ограничений на подачу воды
7 сентября, 2020, 20:01
В понедельник, 7 сентября, в оккупированном Россией Крыму начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов
Об этом сообщает Крым.Реалии.
С сегодняшнего дня, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
Питьевую воду можно набрать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
Местные власти ожидают снижения потребления воды до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубометров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-