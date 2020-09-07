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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму ввели жесткий этап ограничений на подачу воды

В оккупированном Крыму ввели жесткий этап ограничений на подачу воды


фото: apostrophe.ua
В понедельник, 7 сентября, в оккупированном Россией Крыму начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водоемов

Об этом сообщает Крым.Реалии.

С сегодняшнего дня, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начинается третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

Питьевую воду можно набрать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Местные власти ожидают снижения потребления воды до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубометров.

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