"Искусственная проблема, созданная оккупантом": в Минреинтеграции заявили, что питьевой воды для жителей Крыма хватает
Об этом на брифинге в Херсоне заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает Укринформ .
"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан ", - сказал замминистра.
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Он добавил, что позиция министерства заключается в том, что вода через канал на полуостров попадет после полной деоккупации АР Крым.
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