Лига наций: расписание матчей и трансляций вторника

8 сентября, 2020, 07:45

Сегодня, 8 сентября, будут сыграны 9 матчей второго тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

2-й тур

8 сентября, вторник

Группа А2

21:45 Дания - Англия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

21:45 Бельгия - Исландия

Группа А3

21:45 Швеция - Португалия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Франция - Хорватия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Группа С1

21:45 Люксембург - Черногория

21:45 Кипр - Азербайджан

Группа С2

19:00 Армения - Эстония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:00 Грузия - Северная Македония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Группа D2

21:45 Сан-Марино - Лихтенштейн

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