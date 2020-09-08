Лига наций: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
2-й тур
8 сентября, вторник
Группа А2
21:45 Дания - Англия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
21:45 Бельгия - Исландия
Группа А3
21:45 Швеция - Португалия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Франция - Хорватия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Группа С1
21:45 Люксембург - Черногория
21:45 Кипр - Азербайджан
Группа С2
19:00 Армения - Эстония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:00 Грузия - Северная Македония, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
Группа D2
21:45 Сан-Марино - Лихтенштейн
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- 7 сентября сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1.
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