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Espreso.tvСпортСборная Беларуси на последних минутах вырвала победу над Казахстаном в Лиге наций

Сборная Беларуси на последних минутах вырвала победу над Казахстаном в Лиге наций


фото: kff.kz
Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победный гол в матче забил 22-летний форвард Виталий Лысакович, форвард отличился на 86-й минуте встречи.

После 2-го тура Беларусь поднялась на вторую позицию группы С4 (прим. - третий дивизион Лиги наций). Лидером квартета является Албания, которая свой матч против Литвы начнет в 21:45.

Лига наций

Группа С4

2-й тур

7 сентября

Казахстан - Беларусь 1: 2

Голы: Аймебетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86

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