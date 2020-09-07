Сборная Беларуси на последних минутах вырвала победу над Казахстаном в Лиге наций
7 сентября, 2020, 18:52
Во втором туре Лиги наций УЕФА сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол в матче забил 22-летний форвард Виталий Лысакович, форвард отличился на 86-й минуте встречи.
После 2-го тура Беларусь поднялась на вторую позицию группы С4 (прим. - третий дивизион Лиги наций). Лидером квартета является Албания, которая свой матч против Литвы начнет в 21:45.
Лига наций
Группа С4
2-й тур
7 сентября
Казахстан - Беларусь 1: 2
Голы: Аймебетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
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