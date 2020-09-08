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Espreso.tvОбществоКолесникова порвала свой паспорт при попытке принудительного вывоза из Беларуси, - СМИ

Колесникова порвала свой паспорт при попытке принудительного вывоза из Беларуси, - СМИ


фото: reuters
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы исключить принудительный вывоз из страны

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на свои источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, что о похищении Колесниковой стало известно в понедельник, 7 сентября.

По словам одного из очевидцев, возле Национального художественного музея в Минске несколько неизвестных мужчин в масках посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

В МВД Беларуси заявили, что ничего об исчезновении Колесниковой не знают .

  • Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу .

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