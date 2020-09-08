Колесникова порвала свой паспорт при попытке принудительного вывоза из Беларуси, - СМИ
8 сентября, 2020, 10:56
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы исключить принудительный вывоз из страны
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на свои источники.
"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.
Напомним, что о похищении Колесниковой стало известно в понедельник, 7 сентября.
По словам одного из очевидцев, возле Национального художественного музея в Минске несколько неизвестных мужчин в масках посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.
В МВД Беларуси заявили, что ничего об исчезновении Колесниковой не знают .
- Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украине. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
- Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу .
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