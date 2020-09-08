Армения уверенно победила Эстонию в Лиге наций

8 сентября, 2020, 20:51

Во втором туре Лиги наций сборная Армении победила Эстонию со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 43-й минуте, точный удар сделал Александр Карапетян. Позже преимущество удвоил Вбеймар Ангуло.

После 2-го тура Армения занимает третье место в группе С3. Лидерами квартета является македонцы и грузины, в активе национальных команд по 4 балла. Последнее место и 0 очков в Эстонии

Лига наций

Группа С2

2-й тур

8 сентября

Армения - Эстония 2: 0

Голы: Карапенят, 43, Ангуло, 65

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