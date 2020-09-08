Армения уверенно победила Эстонию в Лиге наций
8 сентября, 2020, 20:51
Во втором туре Лиги наций сборная Армении победила Эстонию со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 43-й минуте, точный удар сделал Александр Карапетян. Позже преимущество удвоил Вбеймар Ангуло.
После 2-го тура Армения занимает третье место в группе С3. Лидерами квартета является македонцы и грузины, в активе национальных команд по 4 балла. Последнее место и 0 очков в Эстонии
Лига наций
Группа С2
2-й тур
8 сентября
Армения - Эстония 2: 0
Голы: Карапенят, 43, Ангуло, 65
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- 7 сентября сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1.
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