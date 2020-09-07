"Марш единства" в Беларуси: МВД страны сообщило о 633 задержанных в течение дня

7 сентября, 2020, 11:56

Министерство внутренних дел Беларуси заявило о 633 задержанных в 42 городах и поселках страны в ходе акций протеста в воскресенье, 6 сентября

Об этом сообщает пресс-служба МВД РБ в Telegram .

По информации силовиков, в акциях протеста в Беларуси 6 сентября приняли учась более 31 тыс. граждан.

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"В Минске группы граждан собрались в разных точках города, а затем прошли к центру столицы. Несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. У Дворца Независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся начала делать различные надписи на спецтранспорте, провоцировать конфликты с милицией ", - отметила пресс-секретарь белорусского МВД.

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Всего в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержали 633 человека. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в СИЗО и ИВС поместили 363 человека.

Напомним, накануне бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников выйти 6 сентября на Марш единства .

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