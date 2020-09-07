"Марш единства" в Беларуси: МВД страны сообщило о 633 задержанных в течение дня
Об этом сообщает пресс-служба МВД РБ в Telegram .
По информации силовиков, в акциях протеста в Беларуси 6 сентября приняли учась более 31 тыс. граждан.
Смотрите также: В Минске массово задерживают участников "Марша единства", протестующих жестоко бьют "титушки". ВИДЕО
"В Минске группы граждан собрались в разных точках города, а затем прошли к центру столицы. Несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. У Дворца Независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся начала делать различные надписи на спецтранспорте, провоцировать конфликты с милицией ", - отметила пресс-секретарь белорусского МВД.
Смотрите также: На "Марш единства" в Минске вышли 100 тыс. человек
Всего в воскресенье за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержали 633 человека. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в СИЗО и ИВС поместили 363 человека.
- Напомним, накануне бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала соотечественников выйти 6 сентября на Марш единства .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-