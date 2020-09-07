Укрпочта за четыре года сэкономила почти 1 млрд грн на закупках через Prozorro

7 сентября, 2020, 10:44

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" в течение 2016-2020 годов смог сэкономить около 1 млрд грн на закупках через систему Prozorro

Об этом сообщил Правительственный портал.

"Только за последние 4 года национальному почтовому оператору удалось сэкономить около 1 млрд грн на закупках через систему ProZorro. За это время было проведено почти 11 000 торгов, в которых приняли 5600 участников", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По словам Криклия, впереди Укрпочту ожидает крупнейшая инвестиционная программа за всю историю компании - компьютеризация и цифровизация работы, а также строительство первых сортировочных центров.

Отмечается, что всего компания смогла сэкономить на закупке 2,7 тыс. POS-терминалов - 8,5 млн грн, приобретении персональных компьютеров для работников (15,6 млн грн) и закупках электроэнергии (более 24 млн грн).

Также отмечается, что Укрпочта стала первой в публичных закупках горючего для более двухсот точек локации авто по самым низким в системе ценам, ИТ-техники и бумаги для печати. Компания также присоединилась к факторингу, заключила рамочные соглашения на горючее, газ, электроэнергию, страхование через систему, а также осуществила отбор поставщиков для сделок лизинга.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb