Укрпочта за четыре года сэкономила почти 1 млрд грн на закупках через Prozorro
Об этом сообщил Правительственный портал.
"Только за последние 4 года национальному почтовому оператору удалось сэкономить около 1 млрд грн на закупках через систему ProZorro. За это время было проведено почти 11 000 торгов, в которых приняли 5600 участников", - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.
По словам Криклия, впереди Укрпочту ожидает крупнейшая инвестиционная программа за всю историю компании - компьютеризация и цифровизация работы, а также строительство первых сортировочных центров.
Отмечается, что всего компания смогла сэкономить на закупке 2,7 тыс. POS-терминалов - 8,5 млн грн, приобретении персональных компьютеров для работников (15,6 млн грн) и закупках электроэнергии (более 24 млн грн).
Также отмечается, что Укрпочта стала первой в публичных закупках горючего для более двухсот точек локации авто по самым низким в системе ценам, ИТ-техники и бумаги для печати. Компания также присоединилась к факторингу, заключила рамочные соглашения на горючее, газ, электроэнергию, страхование через систему, а также осуществила отбор поставщиков для сделок лизинга.
- Напомним, в начале сентября Укрпочта продала 22 объекта неликвидного имущества на 100 млн грн.
- За 2019 год Укрпочта направила в госбюджет более 202 млн грн дивидендов.
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