"Вместо миллионов ежегодных расходов": Укрпочта продала 22 объекта неликвидного имущества на 100 млн грн

2 сентября, 2020, 10:55

Укрпочта получила первые 100 млн грн за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности компании

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Согласно сообщению, на счета Укрпочты поступили первые 100 млн грн за продажу недвижимости, которая не используется в хозяйственной деятельности. Компания провела 22 успешных аукциона, в которых соревновались 78 участников. При этом стоимость лотов выросла в 1,7 раза от стартовой цены - 58 млн грн.

"Больше всего покупателей заинтересовала продажа здания на Военном проезде в Киеве: в этом аукционе зарегистрировались 12 участников, а начальная цена лота выросла в три раза", - отметили в пресс-службе.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, все полученные средства компания инвестирует в развитие инфраструктуры.

"Мы и в дальнейшем продолжим избавляться от активов, не приносящих доход и требующих больших средств на содержание: объявляем новые аукционы и выставляем объекты на продажу. Ближайшие торги проведем 3-4 сентября, где лотами будут здания в Броварах, Одессе и в Затоке", - цитирует пресс-служба слова Смоленского.

В пресс-служба также отметили, что в целом компания на первом этапе выставила на продажу 30 объектов, общая стартовая цена которых, согласно независимой оценке, составила 82,6 млн грн. На втором этапе Укрпочта выставила еще 61 объект, стоимость которых была оценена в 189 млн грн.

В целом, отметили в пресс-службе, Укрпочта имеет в своем портфеле более 1,25 млн кв.м недвижимости, из которых не использует 132 тыс. кв. м.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb