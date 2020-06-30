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Espreso.tvЭкономика"Укрпочта" направила в госбюджет более 202 млн грн дивидендов за 2019 год

"Укрпочта" направила в госбюджет более 202 млн грн дивидендов за 2019 год


фото: GettyImages
"Укрпочта" направила в государственный бюджет Украины почти половину прибыли 2019 - 202, 7 млн грн

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

"Сегодня я подписал аудируемого, годовую отчетность компании за 2019 и отправил в бюджет государства (важно - на С, а В) 50% от нашего чистой прибыли - 202,7 миллиона гривен дивидендов + 36,5 миллиона гривен предоплаты налога на прибыль за 2020 ", - написал Смелянский.

По словам Смелянского, остальные 50% прибыли будут направлены на инвестиции и борьбу с коронавирусом.

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