Турецкий клуб должен "Динамо" 300 тыс. евро за аренду футболиста

7 сентября, 2020, 21:47

Турецкий "Анкарагаджю" должен киевскому "Динамо" 300 тыс. евро за аренду форварда Жерсона Родригеса

Об этом сообщает Tageblatt.

Люксембургский форвард считает турецкий клуб несерьезным.

"Мы расстались с клубом мирно. Вы должны знать, что "Анкарагюджю" не выплатил "Динамо" половину суммы от 600 тыс. евро за аренду. Это несерьезный клуб, они уже получили несколько замечаний от ФИФА. Конфликт с товарищем по команде был использован как предлог для прекращения сотрудничества. Это было не более чем простой инцидент, такое регулярно происходит на тренировках", - заявил игрок.

В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 2 матча, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 22 раза выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.

Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.

17 июля Родригеса погнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb