Турецкий клуб должен "Динамо" 300 тыс. евро за аренду футболиста
Об этом сообщает Tageblatt.
Люксембургский форвард считает турецкий клуб несерьезным.
"Мы расстались с клубом мирно. Вы должны знать, что "Анкарагюджю" не выплатил "Динамо" половину суммы от 600 тыс. евро за аренду. Это несерьезный клуб, они уже получили несколько замечаний от ФИФА. Конфликт с товарищем по команде был использован как предлог для прекращения сотрудничества. Это было не более чем простой инцидент, такое регулярно происходит на тренировках", - заявил игрок.
В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 2 матча, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 22 раза выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.
По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.
- Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играет в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.
- 17 июля Родригеса погнали с турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.
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