Стало известно имя воина, погибшего на Донбассе 6 сентября

7 сентября, 2020, 08:50

В результате воскресного обстрела получил смертельные травмы военный из Ивано-Франковщины

Об этом сообщил на своей facebook-страницы глава Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк, передает "Еспресо.Захид".

"По информации с фронта российско-украинской войны имеем 200го. Сегодня погиб житель села Вильхивцы, Городенковского района Кубийович Тарас", - написал он.

По словам Михаила Човганюк, Тарас неоднократно призывался к военной службе: "С оружием в руках защищал родную родину. А теперь пополнил небесный легион".

Даты и подробностей похорон воина пока не сообщается.

Напомним, во время обстрела 6 сентября погиб украинский военный. Это произошло недалеко Причепиловки, что на Луганщине, когда противник второй раз за сутки открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил. В ответ на обстрел украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали отпор вооруженным формированием Российской Федерации. Потери противника уточняются.