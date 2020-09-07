Стало известно имя воина, погибшего на Донбассе 6 сентября
Об этом сообщил на своей facebook-страницы глава Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк, передает "Еспресо.Захид".
"По информации с фронта российско-украинской войны имеем 200го. Сегодня погиб житель села Вильхивцы, Городенковского района Кубийович Тарас", - написал он.
По словам Михаила Човганюк, Тарас неоднократно призывался к военной службе: "С оружием в руках защищал родную родину. А теперь пополнил небесный легион".
Даты и подробностей похорон воина пока не сообщается.
Напомним, во время обстрела 6 сентября погиб украинский военный. Это произошло недалеко Причепиловки, что на Луганщине, когда противник второй раз за сутки открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил. В ответ на обстрел украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали отпор вооруженным формированием Российской Федерации. Потери противника уточняются.
- Напомним, по официальным данным командования Операции Объединенных сил, 6 сентября россияне нарушили установленный 27 июля "всеобъемлющее и полное перемирие". Неподалеку Причепиловки, что на Луганщине, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины в результате второго за сутки обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью.
- Также двое бойцов при тушении степного пожара вблизи Верхнеторецкого зашли на минное поле в "серой зоне" и погибли.
- Следует отметить, что во время установленного перемирия россияне часто прибегают к обстрелов, но украинская сторона преимущественно трактует их как "неприцельно" и "провокационные", то есть такие, которые не требуют ответа и не являются нарушением достигнутых договоренностей.
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