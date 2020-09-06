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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе погибли двое бойцов ООС

На Донбассе погибли двое бойцов ООС


фото: Укрінформ
В Донецкой области двое бойцов ООС погибли, подорвавшись на вражеском минном поле

Об этом сообщает командование оперативно-тактического группировки "Восток" в facebook.

Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.

  • 6 сентября стало известно, что во время тушения степных и лесных пожаров вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области пропали двое бойцов ООС.

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