На Донбассе погибли двое бойцов ООС

6 сентября, 2020, 15:28

В Донецкой области двое бойцов ООС погибли, подорвавшись на вражеском минном поле

Об этом сообщает командование оперативно-тактического группировки "Восток" в facebook.

Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.

6 сентября стало известно, что во время тушения степных и лесных пожаров вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области пропали двое бойцов ООС.

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