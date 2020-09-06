На Донбассе погибли двое бойцов ООС
6 сентября, 2020, 15:28
В Донецкой области двое бойцов ООС погибли, подорвавшись на вражеском минном поле
Об этом сообщает командование оперативно-тактического группировки "Восток" в facebook.
Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого.
- 6 сентября стало известно, что во время тушения степных и лесных пожаров вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области пропали двое бойцов ООС.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-